Генеральный менеджер «Индианы» опроверг слухи об обмене Бадди Хилда

Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Чад Бьюкенен рассказал о желании организации оставить атакующего защитника Бадди Хилда на следующий сезон.

«Бадди является тем игроком, которого нам нравится иметь в нашем составе. Мы хотим, чтобы он был с нами в следующем сезоне. Бизнес в баскетболе всегда является неотъемлемой частью процесса, мы разговорили с ним о продлении контракта, пока что эти переговоры поставлены на паузу, но это не значит, что они прекратились навсегда.

Мы правда хотим, чтобы он был с нами. Мы не хотим его отдавать в другие команды, но мы естественно наблюдаем за всеми возможностями, которые могут помочь нам стать лучше. Это то, что нам надо делать всегда. Но наша цель — оставить его на следующий сезон и дать ему важную роль в команде», — заявил в интервью журналисту Bleacher Report Бьюкенен.