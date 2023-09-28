Дэнни Эйндж рассказал, как уговаривал Кевина Гарнетта перейти в «Бостон»

Бывший генеральный менеджер «Бостон Селтикс», ныне президент «Юты Джаз» Дэнни Эйндж рассказал о том, как он вёл переговоры с Кевином Гарнеттом для того, чтобы убедить его перейти в команду, которая впоследствии станет чемпионом.

«Гарнетт был очень вежлив, пустил меня к себе домой. Мы поговорили о такой возможности. Я получил разрешение от «Миннесоты» поговорить с Кевином и узнать, сможем ли мы уговорить его на обмен, и он был очень заинтересован… Сначала, до того как мы совершили обмен с Рэем Алленом, Гарнетт не был уверен, что мы достаточно хороши, чтобы побеждать. И поэтому он колебался между нами и, я думаю, «Лос-Анджелес Лейкерс».

Мы уже совершали сделку по приобретению Кевина Гарнетта, но, поскольку он не хотел продлевать контракт, я не собирался отдавать много наших молодых активов, чтобы заполучить его на один год.

В составе Дока Риверса, Пола Пирса, Рэя Аллена и Кевина Гарнетта у нас появилось столько надежды. Все они, да и все остальные наши игроки, так надеялись на то, что произошло в межсезонье, что в начале тренировочного лагеря испытывали просто невероятный энтузиазм», — сказал Эйндж в эфире программы ESPN.