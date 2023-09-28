Ричард Джефферсон: Смарт оказал большее влияние на «Бостон», чем Холидэй на «Милуоки»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон сравнил обмен разыгрывающего Джру Холидэя из «Милуоки Бакс» в «Портленд Трэйл Блэйзерс» с обменом разыгрывающего Маркуса Смарта из «Бостон Селтикс» в «Мемфис Гриззлиз».

«Маркус Смарт оказал большее влияние с культурной точки зрения, чем Джру Холидэй, так как в «Милуоки» уже есть Яннис Адетокунбо, который является опорой команды», — заявил Джефферсон в эфире NBA Today.

Смарт стал игроком «Мемфиса» в рамках трёхстороннего обмена из «Бостона», где он провёл последние девять лет карьеры. В рамках сделки Маркус перешёл в «Гриззлиз», а центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис — в «Селтикс».

Маркус Смарт исполнил необычный бросок перед матчем с «Майами»:

Кроме того, «кельты» получили от «мишек» два пика первого раунда 2023 и 2024 годов. В стан «Вашингтона» отправились Тайас Джонс, Данило Галлинари и Майк Мускала.

Маркус Смарт в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.