Кавай Леонард и Пол Джордж из «Клипперс» полностью здоровы перед тренировочным лагерем НБА

Звёздные баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж подходят к началу сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без травм.

«Оба полностью здоровы. Я думаю, что они провели очень продуктивное межсезонье, и очевидно, что два наших лучших игрока полностью заинтересованы в том, чтобы добиться чего-то особенного в составе «Клипперс». Они показывают это своими действиями, поэтому мы очень рады тому, что они оба полностью здоровы и будут полноправными участниками тренировочного лагеря», – приводит слова Лоуренса Фрэнка ESPN.

Напомним, регулярный чемпионат НБА стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции по итогам прошлого сезона и уступил в первом раунде плей-офф «Финикс Санз» со счётом 1-4.