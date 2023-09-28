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Демар Дерозан — о следующем сезоне «Чикаго» в НБА: мы можем быть очень сильными

Демар Дерозан — о следующем сезоне «Чикаго» в НБА: мы можем быть очень сильными
Демар Дерозан
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Баскетболист «Чикаго Буллз» Демар Дерозан поделился мнением насчёт успеха «быков» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, мы можем добиться всего этого. После множества ошибок, которые у нас были, взлётов и падений в прошлом сезоне, важно понять, как это исправить. Это сделает нас ещё лучше, чем мы были в прошлом сезоне.

Мы были довольно хороши, но при этом слишком нестабильны. Думаю, что устранение многих недостатков, которые у нас были в прошлом сезоне, начнётся на следующей неделе в тренировочном лагере. От того, насколько мы это исправим, будет зависеть, насколько хорошими мы можем стать. Я определённо считаю, что мы можем быть очень сильны», – приводит слова Дерозана Sportskeeda.

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