«Майами» предлагал Хирроу, Йовича и три пика первого раунда «Портленду» за Лилларда

Баскетбольный клуб «Майами Хит» предлагал за разыгрывающего Дэмьена Лилларда большой пакет с игроками и пиками, но всё равно не сумел договориться с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает журналист Шэмс Чарания со ссылкой на The Athletic.

По сведениям источника, в «Майами» готовы были предложить Тайлера Хирроу, Николу Йовича, 3 выбора в первом раунде и несколько выборов во втором раунде в обмен на Дэмьена Лилларда.

Напомним, Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.