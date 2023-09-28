Кидд – о начале тренерской карьеры: Гарнетт, Джонсон и Пирс помогли мне в «Бруклине»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд рассказал о своём тренерском опыте в начале карьеры. Также он отметил помощь игроков «Бруклин Нетс» Кевина Гарнетта, Джо Джонсона и Пола Пирса.

«Когда мы говорим о начале карьеры молодого тренера – «Бруклин» сильно отличался от «Милуоки». Я был тренером-новичком. У меня никогда не было тренерского опыта. Я прошёл через то, чего раньше никогда не делал. Мне очень повезло, что у меня были такие игроки, как Кевин Гарнетт, Джо Джонсон, Пол Пирс — ребята, против которых я только что играл и которых уважал, а они взаимно уважали меня. Они помогли мне.

Когда я приехал в Милуоки, команда была другой, в ней были более молодые игроки. Я всё ещё был молодым тренером, всё ещё учился быть тренером. Для меня было честью тренировать Янниса [Адетокунбо], когда он был молодым, и быть частью его пути и роста.

Сегодня я другой тренер, не такой, каким был раньше. Я немного лучше чувствую и понимаю. К тому же я получил благословение тренировать молодых игроков, таких как Лука [Дончич] и Кайри [Ирвинг]. Развитие игроков здесь, в «Далласе», ничем не отличается от ситуации в «Милуоки». И я всегда гордился тем, что пытаюсь помочь молодым игрокам стать лучше», – приводит слова Кидда The Score.