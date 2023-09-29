Стив Керр: если Энтони Дэвис не может остановить Николу Йокича, то все остальные тоже

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис является, возможно, лучшим игроком в НБА по части обороны. К тому же специалист порассуждал на тему того, как защищаться против центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Все говорят: «Ну, вам нужен кто-то, кто будет защищаться против Николы Йокича». Удачи.

Я считаю, что Энтони Дэвис в прошлом сезоне сыграл ключевую роль в нашей серии (против «Лейкерс» во втором раунде). Он просто лишил нас свободного пространства и великолепно сыграл в обороне. Возможно, он лучший защищающийся центровой в НБА.

А потом «Лейкерс» были разгромлены «Денвером» (0-4), и Йокич был просто невероятен. Так что если Энтони Дэвис испытывает трудности с Йокичем, то и все остальные тоже. Нельзя просто посмотреть на это и сказать, что нам нужен кто-то большой и сильный, чтобы защищаться против Йокича. Нужно прежде всего думать, что мы собираемся делать? Как выровнять игру, когда против тебя играет такой парень?

Ну, с помощью плеймейкинга, передач, всячески усложняя ему жизнь. Это тот баланс, который действительно нужен. Вы можете бросить на Йокича большого парня, и это не сыграет никакой роли. Но в то же время вы будете менее эффективны в нападении», – приводит слова Керра The Athletic.