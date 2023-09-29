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Стала известна позиция «Майами» по потенциальному обмену Джеймса Хардена

Стала известна позиция «Майами» по потенциальному обмену Джеймса Хардена
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Руководству «Майами Хит» не интересен вариант с приобретением звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена после того, как клубу из Флориды не удалось выменять разыгрывающего Дэмьена Лилларда у «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщает Miami Herald.

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенно серьёзное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

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