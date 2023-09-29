Яннис Адетокунбо — Дэмьену Лилларду: давай заберём это чёртово чемпионство

Инсайдер Крис Хэйнс в своём последнем материале на Bleacher Report рассказал о реакции звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо на переход звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Когда было объявлено о сделке, одно из первых текстовых сообщений, полученных Лиллардом, было от Адетокунбо. Там было написано следующее: «Давай заберём это чёртово чемпионство», — сказано в статье.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.