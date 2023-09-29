Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тёрнер — после обмена Лилларда: теперь граждане уехали в Милуоки и сейчас тренируются!

Тёрнер — после обмена Лилларда: теперь граждане уехали в Милуоки и сейчас тренируются!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Филадельфии Сиксерс» и «Бостон Селтикс» Эван Тёрнер отреагировал на переход звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс».

«Теперь граждане уехали в Милуоки и сейчас тренируются!» — написал Тёрнер в своих социальных сетях.

Ранее Тёрнер поделился мнением о тренировках звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который тренируется без участия других звёзд.

«Никто не приедет в Милуоки позаниматься с тобой и твоим братом. Я знаю много людей в Милуоки, с которыми, я думаю, никто не будет тренироваться. Успокойся», — заявил Тёрнер в середине месяца.

Примечательно, что Адетокунбо заявлял, что лучше будет работать с бывшими игроками НБА, которые могут помочь ему добавить что-то новое в свою игру, чем тренироваться с нынешними игроками лиги.

Ранее заявление Тёрнера:
Экс-игрок НБА Тёрнер заявил, что к Адетокунбо никто не приедет тренироваться в «Милуоки»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android