Тёрнер — после обмена Лилларда: теперь граждане уехали в Милуоки и сейчас тренируются!

Бывший игрок «Филадельфии Сиксерс» и «Бостон Селтикс» Эван Тёрнер отреагировал на переход звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс».

«Теперь граждане уехали в Милуоки и сейчас тренируются!» — написал Тёрнер в своих социальных сетях.

Ранее Тёрнер поделился мнением о тренировках звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который тренируется без участия других звёзд.

«Никто не приедет в Милуоки позаниматься с тобой и твоим братом. Я знаю много людей в Милуоки, с которыми, я думаю, никто не будет тренироваться. Успокойся», — заявил Тёрнер в середине месяца.

Примечательно, что Адетокунбо заявлял, что лучше будет работать с бывшими игроками НБА, которые могут помочь ему добавить что-то новое в свою игру, чем тренироваться с нынешними игроками лиги.