Энтони Эдвардс рассказал, как критика Стива Керра помогла ему в карьере

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр помог атакующему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу стать лучше.

Отметим, что Керр встречался с Эдвардсом на тренировке перед драфтом 2020 года.

«Я думал, что усердно работаю. Когда он (Керр. – Прим. «Чемпионата) пришёл, я проходил тренировки, а он всё время останавливал их и говорил: «Это всё, на что ты способен? Это всё, на что ты способен?». Я отвечал: «Я стараюсь изо всех сил, что ты хочешь, чтобы я сделал? Я безумно потею».

Керр мне говорит: «Ты должен увидеть, как тренируются Стефен Карри, Кевин Дюрант и Клэй Томпсон. Если бы у «Голден Стэйт» был первый выбор на драфте, то мы бы тебя не взяли». И я просто подумал: «Чёрт, это безумие».

Мы с моим тренером едем домой после этого и просто разговариваем, как будто нам нужно взять себя в руки. Я не знаю как, я не знаю, что мы должны делать, но мы должны взять себя в руки. После этого я стал сумасшедшим в спортзале», – приводит слова Эдвардса ESPN.