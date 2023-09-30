Си Джей Макколлум: Адетокунбо и Лиллард гарантируют «Милуоки» финал Восточной конференции

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум поделился мнением о переходе своего бывшего партнёра по команде разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который образует звёздный дуэт с греком Яннисом Адетокунбо, в стан «Милуоки Бакс».

«На бумаге они выглядят невероятно. Но тут влияет много факторов, например, глубина состава, кто будет запасным разыгрывающим, как игроки сочетаются на паркете, новый тренер. Им есть над чем работать.

Но здоровые Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард обеспечат тебе минимум выход в финал Восточной конференции», – приводит слова Макколлума Clutch Points.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кеон Джонсон.