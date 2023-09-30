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Инсайдер назвал игрока «Майами», которым интересовался «Финикс» до обмена Дэмьена Лилларда

Инсайдер назвал игрока «Майами», которым интересовался «Финикс» до обмена Дэмьена Лилларда
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Североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс во время подкаста #thisleague UNCUT заявил, что руководство «Финикс Санз проявляло интерес к разыгрывающему «Майами Хит» Кайлу Лоури.

Отмечается, что интерес был актуален до перехода звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс».

Действующий контракт 37-летнего Лоури рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 29,68 млн). Летом 2024 года баскетболист станет неограниченно свободным агентом. Защитник выступает за «Майами» с 2021 года.

В минувшем розыгрыше плей-офф Лоури принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 9,2 очка, 4,4 передачи и 3,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,5, трёхочковых — 37,5.

Мнение Ле Батард:
Обозреватель «Майами»: с чего вы решили, что «Рэпторс» будут платить Дэмьену после 35 лет?
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