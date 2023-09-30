Кармело Энтони — о Джоэле Эмбииде: его игра особенная. Он сейчас доминирует в НБА

Бывший звёздный игрок НБА Кармело Энтони поделился мнением по поводу игры центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Его игра в посте особенная. Его рост 7 футов 2 дюйма, он огромный… его просто трудно остановить. Он крутой парень, которого стоит проверить на площадке. Мне нравится тот факт, что он играет в своём собственном ритме. Сейчас он нашёл свой темп игры. Теперь он относится к игре намного серьёзнее, как вы можете видеть, как мы все можем видеть. Именно поэтому он способен доминировать так, как делает это сейчас.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида:

Он играет на небывало высоком уровне. Это то, чему нельзя научить. У него есть вещи, которым нельзя научиться. Вы можете сидеть с кем-то в спортзале днями напролёт, но всё равно не сумеете этому научиться», — приводит слова Энтони социальные сети инсайдера Bally Esport Брэндона Робинсона.