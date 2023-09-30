Агент НБА объяснил, почему Дэмьен Лиллард также рассматривал вариант с обменом в «Бруклин»

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нэйт Джонс в своих социальных сетях рассказал об интересе ныне звёздного разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда перейти в «Бруклин Нетс».

«Лиллард также рассматривал вариант с «Бруклином» по нескольким причинам — он хотел играть в одной команде с Микалом Бриджесом, в которого он верит с самого начала. Дэмьен также верил в Бена Симмонса, он верил, что он придёт в норму», — написал Джонс.

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Лилларда:

Ранее Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде, форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.