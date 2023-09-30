Дуайт Хорвад заявил, что хотел бы вернуться в «Орландо» и завершить карьеру в этой команде

Центровой Дуайт Ховард заявил, что хотел бы вернуться в команду «Орландо Мэджик», в которой баскетболист провёл лучшие годы в карьере.

«Я бы определенно хотел вернуться и стать частью «Мэджик», их команды и того, над чем они сейчас работают. Было бы здорово оказаться в «Орландо», чтобы закончить свою карьеру там, где я её начал. Для молодой, подающей надежды команды, я могу стать кем-то наподобие ветерана, который делится своим опытом. Я думаю, это будет очень полезно для игроков, для города, для организации», — приводит слова Ховарда Clutch Points.

Напомним, Ховард первые восемь лет своей карьеры провёл в составе «Орландо». При этом выводил команду в финал НБА в 2009 году в качестве лидера коллектива.