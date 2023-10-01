Джейсон Кидд рассказал, каким образом Грант Уильямс повлияет на «Даллас»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о новоиспечённом тяжёлом форварде команды Гранте Уильямсе. Уильямс оказался в «Далласе» в результате трёхсторонней сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Сан-Антонио Спёрс» прошлым летом.

«Нам повезло, что у нас есть Грант. Его голос нам необходим, он победитель — вы можете видеть это на площадке. Его голос важен в команде. Это как раз то, чего у нас не было. Ребята из нашего состава уважают то, что он сделал в начале своей карьеры», — приводит слова Кидда Sports Illustrated.

Грант Уильямс посоревновался с детьми в бросковом навыке:

Новый контракт 24-летнего Уильямса рассчитан на четыре года и общую сумму в размере $ 53,34 млн. В 2027 году баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,1 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи при 47,2% реализации бросков с игры, трёхочковых 45%.