«Он прошёл большой путь». Майкл Фелпс оценил успехи О'Нила в плавании

Легендарный американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира Майкл Фелпс рассказал о совместных тренировках с членом Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Шакилом О'Нилом.

«Я увидел, что Шак проделал большой путь после того, как мы поработали в течение недели на [реалити-шоу] «Шак против тебя». И это заставляет меня верить в то, что, когда спортсмены из НБА берутся за что-то, у них присутствует физическое понимание. Со временем можно добиться хороших результатов. Хотя я не знаю, насколько это будет хорошо, не так ли? Вы знаете, мы работаем буквально ради сотых секунды», — сказал Фелпс в интервью Bovada Casino.

Ранее Шакил О'Нил встретился с Яо Мином на Азиатских играх в Китае.