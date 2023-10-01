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Ховард назвал пятёрку из центровых, которая может обыграть любую команду в истории

Ховард назвал пятёрку из центровых, которая может обыграть любую команду в истории
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд Дуайт Ховард ответил на классический вопрос о том, кто входит в его символическую пятёрку лучших баскетболистов в истории. Ховард решил ответить оригинально и заявил, что состав команду только из центровых.

«Моя стартовая пятёрка будет состоять из бигменов: Шакил, Карим, Уилт, Хаким и я. Вам придётся голову сломать, чтобы придумать, как нас остановить. Оладжьювон может занимать позицию разыгрывающего, я буду атакующим защитником, Уилт, Шак и Карим занимают оставшиеся позиции. Мы говорим о пиковых версиях этих игроков: я времён «Орландо», О`Нил из «Лейкерс», являющийся самым доминантным центровым в истории. Кто остановит нас?», — приводит слова Ховарда Inspired By Hoops.

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