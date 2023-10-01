Лука Дончич — о Гранте Уильямсе: он хороший лидер, много говорит, порой даже слишком много

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о своём новоиспечённом партнёре по команде форварде Гранте Уильямсе.

«Он тоже является отличным лидером, он много говорит. Порой даже слишком много», — заявил Дончич на пресс-конференции.

«Я думаю, если спросите любого, кто меня знает, они все ответят, что моя главная черта характера — это то, что я много говорю», — подтвердил слова Луки Уильямс.

Обладатель «Золотого мяча» Модрич бросил вызов Луке Дончичу:

Уильямс оказался в «Далласе» в результате трёхсторонней сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Сан-Антонио Спёрс».

Новый контракт 24-летнего Уильямса рассчитан на четыре года и общую сумму в размере $ 53,34 млн. В 2027 году баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,1 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи при 47,2% реализации бросков с игры, трёхочковых 45%.