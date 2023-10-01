Источник: Спанулис будет новым главным тренером сборной Греции

Известный в прошлом греческий игрок Вассилис Спанулис в скором времени будет назначен на пост главного тренера сборной Греции по баскетболу, сообщает Sport24.

По данным источника, официальное объявление нового главного тренера Спанулиса произойдёт в понедельник 2 октября. Отмечается, что Греческая федерация баскетбола желает подписать контракт со специалистом на два года.

Также в материале указывается, что сотрудничество, которому рады обе стороны, продлится в течение следующих двух лет, охватывая Олимпийские игры в 2024 году, если команда пройдёт квалификацию на предолимпийском турнире, а также Евробаскет – 2025.

Напомним, Греция рассталась с главным тренером Димитрисом Итудисом после выступления национальной команды на чемпионате мира – 2023, где коллектив во главе со специалистом занял 15-е место. Итудис проработал в качестве главного тренера Греции один год.