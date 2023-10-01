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Экс-игрок «Мемфиса» Зак Рэндольф поддержал Джа Моранта, который получил дисквалификацию

Экс-игрок «Мемфиса» Зак Рэндольф поддержал Джа Моранта, который получил дисквалификацию
Джа Морант
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Бывший тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Зак Рэндольф поддержал разыгрывающего Джа Моранта, который получил дисквалификацию в НБА на 25 игр.

«Мы все через что-то прошли. Если бы были социальные сети в то время, когда я играл, я бы тоже на чём-то таком попался. У него всё будет в порядке. Ты просто проходишь через трудности роста, будь стойким и приходи в норму. Он такой, какой есть. Он придёт в норму», — приводит слова Рэндольфа TMZ.

Напомним, НБА дисквалифицировала игрока из-за демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети.

Согласно контракту, в следующем сезоне Моранту гарантирована максимальная зарплата в размере $ 33 млн. Из-за пропущенных матчей баскетболист недополучит минимум $ 7,6 млн. Каждая пропущенная игра обойдётся Моранту в $ 304 545.

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