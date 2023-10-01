Пабло Ласо: немецкий баскетбол находится на подъёме

Новоиспечённый тренер «Баварии» Пабло Ласо высказался по поводу уровня немецкого баскетбола, а также рассказал о своём разговоре с генеральным директором команды Марко Пешичем перед заключением контракта.

«Я знаю Марко Пешича и всю его семью уже несколько десятилетий, и у нас очень хорошие отношения. С первого дня разговора с ним о «Баварии» я почувствовал, что у нас одинаковые взгляды. Кроме того, мне кажется, что это идеальный момент: немецкий баскетбол находится на подъёме не только благодаря победе на чемпионате мира, но и потому, что лига значительно улучшилась. Как будто что-то внутри меня подсказывало, что я делаю правильный выбор.

В «Баварии» ожидания всегда должны быть высокими. Мы хотим быть конкурентоспособными с самого первого дня. Мы хотим злиться, когда проигрываем, и радоваться, когда выигрываем. В то же время нам необходимо правильно смотреть в будущее. И над этим нужно работать изо дня в день. Моя цель — создать такую команду, в которой каждый чувствовал бы, что каждый день необходимо выкладываться по максимуму», — приводит слова Ласо Eurohoops.