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«Это было слишком весёлое межсезонье». Эмбиид отреагировал на череду обменов

«Это было слишком весёлое межсезонье». Эмбиид отреагировал на череду обменов
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на череду обменов, прошедших в этом межсезонье.

«Это было слишком весёлое межсезонье LMAO», — написал Эмбиид в социальных сетях.

Ранее звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде, форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Позже Джру Холидэй стал игроком «Бостон Селтикс».

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