Грант Уильямс рассказал, какой игрок повлиял на его решение о переходе в «Даллас»

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Грант Уильямс признался, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг повлиял на его решение о переходе в стан техасского клуба. Отметим, что Уильямс оказался в «Далласе» в результате трёхсторонней сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Сан-Антонио Спёрс».

«Я связался с Кайри Ирвингом, чтобы понять, что им от меня нужно, что от меня будет требоваться. Было важно знать, что меня будут ценить. Кайри проделал феноменальную работу по общению со мной», — заявил Уильямс во время пресс-конференции.

Грант Уильямс посоревновался с детьми в бросковом навыке:

Новый контракт 24-летнего Уильямса рассчитан на четыре года и общую сумму в размере $ 53,34 млн. В 2027 году баскетболист станет неограниченно свободным агентом. В минувшем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,1 очка, делая 2,2 подбора и 1,2 передачи.