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Бикерстафф — о Мобли: как только прошлый сезон закончился, он сразу же приступил к работе

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Джей Би Бикерстафф высказался о тяжёлом форварде команды Эване Мобли. В частности, Бикерстафф отметил желание баскетболиста постоянно учиться и узнавать что-то новое.

«Эван Мобли внимательно слушает, так как хочет стать великолепным игроком. Как только прошлый сезон закончился, он сразу же приступил к работе. Он жаждет новой информации», — приводит слова Бикерстаффа официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В минувшем розыгрыше плей-офф 22-летний Мобли принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 10 очков, делая 9,8 подбора и две передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, штрафных — 62,5.

По итогам регулярного сезона НБА — 2022/2023 тяжёлый форвард также попал в первую сборную всех звёзд защиты. Для Мобли это вторая индивидуальная награда после попадания в символическую сборную лучших новичков сезона-2021/2022.