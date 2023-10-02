Экс-игрок «Лейкерс» — о клубе: это всегда будет команда Леброна Джеймса

Бывший нападающий «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпион НБА Мэтт Барнс поделился мнением о лидерах «Лейкерс» Леброне Джеймсе и Энтони Дэвисе.

«Я думаю, что «Лейкерс» всегда будут командой Леброна Джеймса. Просто Энтони Дэвис должен быть лучшим игроком в ней», — сказал Барнс в эфире SHOWTIME Basketball.

Напомним, в минувшем сезоне НБА «Лейкерс» во второй раз принимали участие в плей-ин НБА. В прошлый раз «Лос-Анджелес» участвовал в нём в 2021 году. В прошлом сезоне «озёрники» в итоге дошли до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» (0-4 в серии).

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

Ранее сообщалось, что Брайс Джеймс, младший сын Леброна, провёл дебютный матч в составе школы Notre Dame в Шерман Оукс, Калифорния.