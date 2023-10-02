Бывший защитник «Зенита» Лойд предложил сборной США обратить внимание на игроков Евролиги

Американский атакующий защитник «Монако» Джордан Лойд высказался о натурализации игроков, а также рассказал о своём желании выступать за сборную США.

«Я не слишком хорошо знаком с правилами натурализации. Знаю множество стран, жители которых хотят видеть доморощенных игроков, и это логично.

Я знаю Лоренцо Брауна ещё со старшей школы. Я играл в Испании, и люди там хотят видеть своих ребят, отличных игроков, и это нормально. Каждая страна должна быть такой. Но когда они в конечном итоге выиграли титул, и Браун сыграл в этом большую роль, всё как-то изменилось.

Это сложно, потому что, если все пойдёт хорошо, люди будут счастливы. Если что-то пойдёт не так, все будут задавать вопрос: «Что этот парень здесь делает?» Это тяжёлая ситуация, но я понимаю ребят, которые получают гражданство, я смотрю на это как на положительный момент. Они принимают культуру других людей, делают что-то позитивное для новой страны.

Я не вижу большого количества негативных моментов, кроме, может быть, того факта, что они там не выросли и не жили. Но баскетбол – это мировой вид спорта. Меня устраивает натурализация, но я никогда не участвовал в чемпионатах мира и других международных соревнованиях.

Хочу ли я там сыграть? Да, как баскетболист, ты хочешь там быть. Я всегда хотел играть за свою страну, но пробиться в сборную США, конкурируя с ребятами из НБА, тяжело. Но есть и другой момент, я думаю, что сборная США должна присмотреться к некоторым парням из Евролиги, чтобы дать нам шанс, потому что мы понимаем правила ФИБА», — приводит слова Лойда Eurohoops.