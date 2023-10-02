Источник: «Хьюстон» сообщил окружению Портера, что он не может быть частью команды

Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс сообщил, что руководство «Хьюстон Рокетс» сообщило представителям Кевина Портера-младшего, что он не может быть частью команды после обвинений в избиении девушки.

«Генеральный менеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун сообщил, что представители Кевина Портера-младшего уведомлены о том, что он не может быть частью «Рокетс». Выдвигаемые против Портера-младшего обвинения глубоко потревожили руководство.

Стоун также сказал, что Портера не будет ни на медиадне, ни в тренировочном лагере. Его возвращение в лигу откладывается», — написал Мэнникс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 23-летнему игроку было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Баскетболисту грозит до семи лет лишения свободы.