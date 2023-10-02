Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: «Хьюстон» сообщил окружению Портера, что он не может быть частью команды

Источник: «Хьюстон» сообщил окружению Портера, что он не может быть частью команды
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс сообщил, что руководство «Хьюстон Рокетс» сообщило представителям Кевина Портера-младшего, что он не может быть частью команды после обвинений в избиении девушки.

«Генеральный менеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун сообщил, что представители Кевина Портера-младшего уведомлены о том, что он не может быть частью «Рокетс». Выдвигаемые против Портера-младшего обвинения глубоко потревожили руководство.

Стоун также сказал, что Портера не будет ни на медиадне, ни в тренировочном лагере. Его возвращение в лигу откладывается», — написал Мэнникс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 23-летнему игроку было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Баскетболисту грозит до семи лет лишения свободы.

Ситуация с Портером:
Кевин Портер жёстко избил подругу из WNBA. Его должны наказать строже, чем Майлза Бриджеса
Кевин Портер жёстко избил подругу из WNBA. Его должны наказать строже, чем Майлза Бриджеса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android