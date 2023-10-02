Бен Симмонс рассказал о своём настрое к предстоящему сезону НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о своём настрое к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Чувствую себя прекрасно. Это лучшее, что я чувствовал за долгое время», — заявил Симмонс в интервью во время медиадня.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки:

Напомним, 27-летний баскетболист полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.

Ранее репортёр Йен Бегли сообщил, что «Бруклин» работает над обменом Симмонса. Обмен планируется сделать перед дедлайном в феврале 2024 года.