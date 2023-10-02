Эмбиид — о ситуации с Харденом: хотим выиграть чемпионат, это всё, на чём я сосредоточен

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о ситуации с партнёром по команде разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Что я думаю о ситуации с Харденом? То, что происходит, прискорбно, но цель заключается в том, чтобы быть вместе и попытаться выиграть чемпионат. Если говорить обо мне, то это всё, на чём я сосредоточен. Я просто хочу победить. Чего бы это ни стоило и в каком бы положении мы ни находились, это всё, что меня волнует», — приводит слова Эмбиида журналист журналист Шон Бернард на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джоэл Эмбиид рассказал о желании выступить на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, отметив при этом, что ещё не решил, за какую сборную он сыграет. Напомним, у Эмбиида есть гражданства Камеруна, США и Франции.