Бен Симмонс: для каждого из нас в «Бруклине» это свежий старт и новая возможность

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал о возможности начать всё с чистого листа, а также упомянул неудачи команды, преследовавшие в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для каждого из нас это свежий старт и новая возможность. В прошлом сезоне у нас было много разных ситуаций», — рассказал Симмонс во время традиционного медиадня НБА.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки:

Симмонс отметил, что намерен стать лидером нью-йоркской команды, а также играть позиции первого номера — разыгрывающего — и защищаться против любого соперника.

27-летний баскетболист полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.