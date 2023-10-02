Батлер: я собираюсь победить Лилларда, Янниса и Гриффина на пути к чемпионскому титулу

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер дал первый комментарий по поводу громкого перехода звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Я рад, что Дэмьен оказался там, где он хотел — где у него есть шанс стать чемпионом. Но я всё равно остаюсь самим собой: я собираюсь победить Дэйма, Янниса и Эдриана Гриффина (главный тренер «Милуоки». — Прим. «Чемпионата») на пути к чемпионскому титулу», — заявил Батлер в эфире NBA TV.

Батлер предстал на медиадне «Майами» в образе эмо:

Лиллард оказался в «Милуоки» в результате трёхстороннего обмена. В минувшем сезоне НБА Дэмьен принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

В межсезонье неоднократно сообщалось, что звёздный разыгрывающий сделал запрос на обмен. Говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».