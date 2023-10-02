Паскуаль — о поражении от «Уралмаша»: сегодня мы не заслужили победы, это реальность

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (70:75).

«Поздравляю «Уралмаш», они были лучше в этой игре, чем мы. С самого начала мы показали, что не готовы к этому матчу ментально — как в защите, так и в нападении. Несмотря на это, у нас были свои шансы вплоть до последних минут, но было очевидно: все мячи, которые 50/50 — они оставались за «Уралмашем», мы давали им набирать слишком много «лёгких» очков. В концовке в нападении, когда появились нервы, мы просто не смогли набрать очки. Это то, что произошло, это реальность. Вот и всё.

Почему не играли Жбанов и Торопов? Жбанов получил травму, Торопов не играл по решению главного тренера.

Готовились ли мы к тому, что будут так плотно опекать Эртеля? Мы готовимся к игре так хорошо как только можем, сегодня всё было так же, как в матчах, когда мы побеждаем. Но, как я уже сказал, мы не были готовы психологически и не придерживались почти ничего из того, что мы тренировали — ни в защите, ни в нападении. И после этого мы стали играть нервно, было уже невозможно что-то сделать правильно.

Это все работает вместе — командная игра и психология. Потому что если ты не готов ментально, но ты на одну секунду опаздываешь везде, если ты не готов ментально, то не можешь выполнить план на нападение вовремя. Всё так и происходит.

Не знаю, почему… Хотя знаю. Мы выиграли Суперкубок, после этого у нас была презентация команды, потом, возможно, мы немного расслабились. Это реальность: если ты не заслуживаешь победы, то ты не побеждаешь. И сегодня мы не заслужили победы. Поэтому и проиграли.

Насколько неожиданным был такой резкий старт «Уралмаша»? Это не было сюрпризом, потому что мы готовились к этому, мы говорили с нашими игроками о том, как играл «Уралмаш» в предсезонке. Мы старались подготовить игроков, потому что я действительно уважаю соперника, они отлично поработали, особенно на турнире в Самаре.

Но у меня нет точного объяснения того, почему мы не придерживались плана на нападение. В защите мы тоже играли плохо, но пропустили всего 75 очков. А вот в нападении у нас ничего не получалось — мы не двигали мяч, играли очень предсказуемо, часто теряли мяч. Такова реальность», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».