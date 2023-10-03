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Серб Никола Йокич высказался о переходе Пи Джея Дозьера в «Партизан»

Серб Никола Йокич высказался о переходе Пи Джея Дозьера в «Партизан»
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Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звёздный сербский центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о переходе в белградский «Партизан» защитника Пи Джея Дозьера.

«Я рад за него. И в «Партизане», и «Црвене» здорово играть – потрясающая атмосфера. Многим такой шанс выпадает раз в жизни», — приводит слова Йокича Basket News.

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками:

В стартовом матче Евролиги предстоящего сезона «Партизан» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива. Эта встреча пройдёт 5 октября в Тель-Авиве и начнётся в 21:05 по московскому времени. Ранее стало известно, что защитник «Маккаби» Уэйд Болдуин выбыл из строя как минимум на одну неделю и пропустит игру с сербским клубом.

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