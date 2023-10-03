Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс продемонстрировал познания в НБА

Леброн Джеймс продемонстрировал познания в НБА
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс без проблем вспомнил имена игроков, которые за время карьеры провели 21 и более сезонов в НБА. У Леброна попросили назвать пять таких баскетболистов.

«Дирк, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис, Роберт Пэриш и Винс Картер», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году. Следующий сезон в НБА будет для него 21-м.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

Ранее Джеймс ответил на вопрос, может ли предстоящий сезон НБА стать для него последним.

Материалы по теме
Леброн Джеймс ответил на вопрос, может ли предстоящий сезон НБА стать для него последним
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android