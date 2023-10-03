Леброн Джеймс продемонстрировал познания в НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс без проблем вспомнил имена игроков, которые за время карьеры провели 21 и более сезонов в НБА. У Леброна попросили назвать пять таких баскетболистов.

«Дирк, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис, Роберт Пэриш и Винс Картер», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году. Следующий сезон в НБА будет для него 21-м.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

Ранее Джеймс ответил на вопрос, может ли предстоящий сезон НБА стать для него последним.