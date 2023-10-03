Лонзо Болл заявил, что точно будет играть, несмотря на проблемы с коленом

Защитник «Чикаго Буллз» Лонзо Болл рассказал, что точно вернётся в игру, несмотря на проблемы с коленом, из-за которых он пропустит предстоящий сезон. Напомним, игрок, не выступающий с января 2022 года, перенёс очередную операцию.

«Я совершенно точно планирую снова сыграть. После третьей операции я чувствую, что пока всё идет хорошо, никаких проблем. Так что мне остаётся просто продолжать работать с высоко поднятой головой.

Я не мог контролировать, получать травму или не получать. Это то, что уже случилось со мной, часть моей карьеры. Я стараюсь сохранять позитивный настрой. Я не думаю о плохом. Я стараюсь думать о том, что я могу сделать, чтобы быстрее поправиться, и именно так я просыпаюсь каждый день и живу.

Операция была действительно серьёзной. У нас есть план восстановления, и у меня есть почти целый год, чтобы максимально поправиться и подготовиться к игре в следующем сезоне», — сказал Болл во время медиадня команды.