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Лонзо Болл заявил, что точно будет играть, несмотря на проблемы с коленом

Лонзо Болл заявил, что точно будет играть, несмотря на проблемы с коленом
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Защитник «Чикаго Буллз» Лонзо Болл рассказал, что точно вернётся в игру, несмотря на проблемы с коленом, из-за которых он пропустит предстоящий сезон. Напомним, игрок, не выступающий с января 2022 года, перенёс очередную операцию.

«Я совершенно точно планирую снова сыграть. После третьей операции я чувствую, что пока всё идет хорошо, никаких проблем. Так что мне остаётся просто продолжать работать с высоко поднятой головой.

Я не мог контролировать, получать травму или не получать. Это то, что уже случилось со мной, часть моей карьеры. Я стараюсь сохранять позитивный настрой. Я не думаю о плохом. Я стараюсь думать о том, что я могу сделать, чтобы быстрее поправиться, и именно так я просыпаюсь каждый день и живу.

Операция была действительно серьёзной. У нас есть план восстановления, и у меня есть почти целый год, чтобы максимально поправиться и подготовиться к игре в следующем сезоне», — сказал Болл во время медиадня команды.

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