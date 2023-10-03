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Форвард «Юты» Маркканен рассказал о прохождении военной службы в Финляндии

Форвард «Юты» Маркканен рассказал о прохождении военной службы в Финляндии
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Тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен поделился впечатлениями от прохождения обязательной военной службы в Финляндии,

«Это было здорово. Конечно, некоторые моменты стали вызовом в физическом и моральном планах. Но это был хороший опыт. Я отлично провёл время и приобрёл много новых друзей. Учитывая, что я лидер, это был хороший опыт, позволяющий двигаться вперёд.

Временами я испытывал дискомфорт, но вроде как научился справляться с ним. Я привык играть в баскетбол, но это было совершенно другое дело — освоить новые навыки и научиться справляться с ситуацией индивидуально и затем в группе. Я никогда раньше не делал подобного», — приводит слова Маркканена Еurohoops.

Напомним, в минувшем сезоне Маркканен получил награду «Самый прогрессирующий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации».

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