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Журналист рассказал, как в «Майами» отреагировали на поведение Батлера во время медиадня

Журналист рассказал, как в «Майами» отреагировали на поведение Батлера во время медиадня
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Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Мемфис Гриззлиз» Майкл Уоллес заявил, что в «Майами Хит» не оценили поступок звёздного лёгкого форварда Джимми Батлера.

Напомним, баскетболист предстал перед публикой на медиадне команды в образе эмо. Форвард накрасил ногти, сделал пирсинг и причёску в стиле эмо, что привело к активным обсуждениям.

«98,9% членов организации «Майами» были совершенно недовольны тем, что делал вчера Джимми Батлер. Мол, это абсолютная антикультура «Майами Хит», они этому не придерживаются», — заявил Уоллес в эфире Grind City Media.

Ранее известный телеведущий Стивен Эй Смит обратился к баскетболистам «Майами» после того, как «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс» усилились разыгрывающими Джру Холидэем и Дэмьеном Лиллардом соответственно.

Батлер предстал на медиадне «Майами» в образе эмо:

Мнение Смита:
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