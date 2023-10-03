Хирроу — об обмене в «Портленд»: я готов стать лучшим игроком, это не лучшая команда

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу высказался о несостоявшемся обмене в «Портленд Трэйл Блэйзерс» в рамках сделки по звёздному разыгрывающему Дэмьену Лилларду.

«Я не буду говорить слишком много, я знаю себе цену. Что касается команды, которая не хотела меня, то это их вина. Что касается команд, которым я нужен, они убедятся, что не зря хотели меня.

Я готов стать самым лучшим игроком. «Портленд» — не лучшая команда, поэтому меня это не беспокоит», — сказал Хирроу во время медиадня.

Напомним, Тайлер Хирроу провёл всю карьеру в «Майами», будучи выбранным в первом раунде драфта НБА в 2019 году под общим 13-м номером. В регулярном сезоне-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 передачи в среднем за игру.