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«Альба» потеряла важного игрока перед стартом нового сезона Евролиги

«Альба» потеряла важного игрока перед стартом нового сезона Евролиги
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Форвард «Альбы» Янни Ветцель выбыл из-за травмы перед началом сезона Евролиги, сообщает Eurohoops.

По информации источника, 27-летний форвард, уже пропустивший из-за травмы ноги игру чемпионата Германии в понедельник, выбыл из списка доступных тренеру игроков на срок до шести недель.

Ветцель перешёл в немецкий клуб из «Басконии» перед стартом сезона-2022/2023. В минувшем сезоне Евролиги он принял участие в 31 матче в составе «Альбы», набирая в среднем 6,5 очка и 2,8 подбора за игру.

Также игрок представлял сборную Новой Зеландии на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Его команда заняла итоговое 22-е место, а сам Ветцель набирал 8,4 очка и 5,2 подбора в среднем за матч. Напомним, чемпионом мира впервые в своей истории стала сборная Германии.

Ужк 5 октября «Альба» сыграет с «Баварией» в матче Евролиги.

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