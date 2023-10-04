Президент «Торонто» объяснил, почему ещё не предложил новый контракт Сиакаму

Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири ответил на вопрос о том, почему ещё не начались переговоры о новом контракте с бигменом Паскалем Сиакамом.

«Мы верим в Паскаля. Но также мы думаем, что многие игроки нашей команды сыграли не очень хорошо в прошлом сезоне. Да, я заявляю об этом, мы были эгоистами на площадке, нет смысла убегать от критики. Мы были эгоистами и играли в неправильный баскетбол. Так что давайте посмотрим, сможем ли мы выйти на верный путь», — приводит слова Уджири автор Самсон Фолк.

Сиакам провёл всю свою профессиональную карьеру в «Торонто». Выступая в команде с 2016 года Паскаль сумел добиться чемпионства в 2019 году, а также дважды стать участником Матча всех звёзд (2020, 2023).