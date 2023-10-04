Новый тренер сборной Греции: Адетокунбо хочет быть в команде следующим летом на ОИ-2024

Новоиспечённый главный тренер сборной Греции Василис Спанулис рассказал о том, что уже успел пообщаться со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо по поводу его игры в национальной команде.

«Я с ним разговаривал. Он очень любит сборную и хочет быть с нами следующим летом. Его ждёт большой сезон. У него сейчас травма, и он восстанавливается. Он — суперзвезда мирового масштаба, но при этом очень скромный.

Мы хотим построить команду, которая попадёт на Олимпиаду. Никому и никогда не гарантирован успех. Но мы хотим, чтобы каждый был готов присоединиться к команде, зная, что здесь его ждёт семья», — заявил Спанулис на пресс-конференции.

41-летний специалист провёл большую часть карьеры, выступая за греческие клубы, и является трёхкратным победителем Евролиги в качестве игрока (2009, 2012, 2013).

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: