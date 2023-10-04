Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новый тренер сборной Греции: Адетокунбо хочет быть в команде следующим летом на ОИ-2024

Новый тренер сборной Греции: Адетокунбо хочет быть в команде следующим летом на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый главный тренер сборной Греции Василис Спанулис рассказал о том, что уже успел пообщаться со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо по поводу его игры в национальной команде.

«Я с ним разговаривал. Он очень любит сборную и хочет быть с нами следующим летом. Его ждёт большой сезон. У него сейчас травма, и он восстанавливается. Он — суперзвезда мирового масштаба, но при этом очень скромный.

Мы хотим построить команду, которая попадёт на Олимпиаду. Никому и никогда не гарантирован успех. Но мы хотим, чтобы каждый был готов присоединиться к команде, зная, что здесь его ждёт семья», — заявил Спанулис на пресс-конференции.

41-летний специалист провёл большую часть карьеры, выступая за греческие клубы, и является трёхкратным победителем Евролиги в качестве игрока (2009, 2012, 2013).

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

Момент с Яннисом:
Яннис хотел привлечь внимание Месси, повторив празднование Роналду? Но итог мы уже знаем
Видео
Яннис хотел привлечь внимание Месси, повторив празднование Роналду? Но итог мы уже знаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android