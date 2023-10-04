Кристиан Вуд рассказал, почему хочет остаться в «Лейкерс» в долгосрочной перспективе

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд заявил, что намерен остаться в лос-анджелесской команде на долгий срок.

«Это команда моего родного города. Я из Лонг-Бич. Я вырос, наблюдая за этой командой. Я вырос, наблюдая за Коби Брайантом. Вот где я хочу быть в долгосрочной перспективе», — заявил Вуд во время пресс-конференции.

28-летний баскетболист провёл минувший сезон в «Даллас Маверикс». Преимущественно он выходил со скамейки запасных, в среднем набирая 16,6 очка и делая 7,3 подбора.

Вуд заявлялся на драфт 2015 года, но за два раунда ни одна команда не выбрала его, хотя предполагалось, что он оценивается на уровне конца первого раунда.

Позже он на протяжении нескольких лет выступал за разные команды Лиги развития. Первым полноценным сезоном тяжёлого форварда в НБА стало его пребывание в «Детройт Пистонс», после которого он заслужил приличный контракт в «Хьюстон Рокетс».