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Джейсон Кидд рассказал, в какой составляющей дуэт Дончича и Ирвинга входит в топ-5 НБА

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказал мнение, что звёздные игроки его команды, Лука Дончич и Кайри Ирвинг, входят в пятёрку лучших атакующих дуэтов Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если посмотреть на этих парней с точки зрения атаки, то они определённо входят в пятёрку лучших в лиге», — сказал Кидд в эфире SiriusXM NBA Radio.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. Ирвинг в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Дончич попал с центра площадки во время тренировки «Далласа»:

Ранее Ирвинг выразил уверенность в плодотворной работе с Дончичем в новом сезоне НБА.