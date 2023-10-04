Богдан Богданович потерял в аэропорту трофей за победу «Партизана» в Евролиге в 1992 году

Бывший главный тренер «Партизана» Душко Вуйошевич заявил, что клуб из Белграда хранит в своём музее копию трофея за победу в Евролиге сезона-1991/1992, потому что оригинальный кубок потерял защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович.

«Когда я вернулся из ЦСКА в «Партизан», мы поехали на какой-то товарищеский турнир в гости к «Фуэнлабраде». Клуб вёз с собой трофей Евролиги, выигранный в 1992 году, и он находился в ответственности Богдана Богдановича. Когда мы были в аэропорту Франкфурта, он подошёл ко мне и сказал, что потерял кубок.

Вы понятия не имеете, что игроки умудряются делать в этих аэропортах. Особенно если они там дремлют на этих креслах. Один встаёт, идет не в сторону, и все следуют за ним.

Я не стал сразу ничего говорить руководству клуба. Я думал, что есть шанс. Я позвонил друзьям, у которых есть хорошие связи в Германии, чтобы они могли помочь. Я искал способы защитить Богдана», — приводит слова Вуйошевича Basket News.