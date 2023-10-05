Майк Мэлоун: если игроки «Лейкерс» всё ещё беспокоятся о нас, то это их проблема

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун отреагировал на заявления некоторых игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» во время медиадня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по поводу трэштока игроков «Денвера» после финала минувшего плей-офф.

«Если они всё ещё беспокоятся о нас, то это их проблема. Я не слушаю ничего из этого. Я не знаю, о чём они говорят. Если мы засели глубоко в их головах, их дело», — заявил Мэлоун во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Ранее звёздный тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис заявил, что некоторые баскетболисты «Наггетс» любили поговорить после финала НБА.

Отметим, что Клуб из Лос-Анджелеса в прошлом сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Стартовая пятёрка «Денвера» разыграла комбинацию: