Джимми Батлер рассказал, чем ему не понравился переход Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о переходе звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс». Напомним, Лиллард изначально хотел обмена в «Майами».

«Нет, я не разочарован. Я рад за парней. Я разозлён только тем, что он пошёл в «Милуоки», где главным тренером является Эдриан Гриффин. Все знают, что я очень его не люблю с моих дней в «Чикаго», когда он там был ассистентом.

Появилась ли у меня дополнительная мотивация после этого обмена? Да нет, я бы так не сказал, хотя не буду говорить за всех своих парней. Мы отличная команда, а другие пытаются стать лучше, чтобы нас победить», — заявил Батлер на тренировке во время общего интервью с журналистами.

Гриффин работал ассистентом тренера в «Чикаго» с 2010 по 2015 год.

Батлер предстал на медиадне «Майами» в образе эмо: