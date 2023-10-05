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Уайт — шуточно об отсутствии Уильямса в «Бостоне»: стало гораздо спокойнее, жизнь хороша

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт шуточно отреагировал на отсутствие ныне тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Гранта Уильямса в составе клуба из Массачусетса.

«Без Гранта Уильямса стало намного тише — это точно. Гораздо спокойнее. Жизнь хороша», — заявил Уайт в интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Отметим, что Уильямс минувшим летом оказался в «Далласе» в результате трёхсторонней сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Сан-Антонио Спёрс».

Новый контракт 24-летнего Уильямса рассчитан на четыре года и общую сумму в размере $ 53,34 млн. В 2027 году баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,1 очка, делая 2,2 подбора и 1,2 передачи.

Грант Уильямс посоревновался с детьми в бросковом навыке: